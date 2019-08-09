Жители села на Харьковщине наткнулись на страшную находку: «лежало в пакете»

09.08.2019 18:57

Пять гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и пять запалов к гранатам в полиэтиленовом пакете нашли местные жители на берегу пруда.

Как сообщили правоохранители, информация о происшествии поступила в полицию 8 августа около 13:20, пишет Политека.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы Нововодолажского отделения полиции, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Взрывотехники уничтожили гранаты в безопасном месте, патроны направлены на экспертное исследование.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские выясняют происхождение обнаруженных боеприпасов.

Досудебное расследование продолжается.