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Бешеный кот закрыл на карантин пол-Харькова: в ужасе даже бывалые медики
По информации Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском горсовете, животное заболело в конце июля.
Хозяева обратились в ветклинику, но спустя неделю кот умер, пишет from-ua.
Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство». Он не был привит. Во время лечения дома кот укусил хозяйку, после чего женщина обратилась за помощью в больницу №17.
С больным животным контактировал муж потерпевшей.
Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 8 августа установлен карантин в части Основянского района, ограниченной пр. Гагарина, Мерефянским шоссе, ул. Южнопроектной, ул. Эстакадной и железнодорожным полотном.
Сейчас специалистами проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства.
Теги: Донбасс, Харьков, бешенство, кот
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