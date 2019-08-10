Гай предупредил, чем для Украины обернется план Трампа: "И тут становится понятным спич Коломойского"

10.08.2019 11:49

Заявление президента США Дональда Трампа о скорой договоренности Зеленского и Путина - не пустые слова.

В этом уверен волонтер Мирослав Гай. Гай в Facebook выступил с настораживающим заявлением, передает "Диалог.UA".

В пятницу, 9 августа, Трамп на брифинге с журналистами назвал украинского коллегу "разумным парнем". "Он заключит сделку с Владимиром Путиным", - добавил президент США. Гай уверен, что это не простые слова. "Что значит это "договорится с Путиным"? Это означает, что США и РФ договорились отдать Украину, или ее часть, под геополитическое влияние РФ. Потому что договориться с Путиным можно только на условиях Путина и сдавая национальные интересы и суверенитет Украины", - высказал уверенность волонтер. По мнению Гая, США не намерены сдавать Путину всю Украину. "США оказывают хитро. С одной стороны толкая нас на договоренности с Путиным, а с другой продавая нам "Джавелины" и предоставляя всяческую поддержку в НАТО… У нас есть куча подписанных документов о военном сотрудничестве и разведке. Поэтому, я уверен, что сдают не всю Украину, а только ее пророссийскую часть", - рассказал блогер. Он предупредил, что такой сценарий будет очень болезненным для Украины. "Это невозможно без двух вещей: гражданского конфликта и, пусть ограниченной, но войны. Потому что не все согласны идти под РФ. А у России большие аппетиты на счет Украины. Мы получим большую войну с РФ и все признаки гражданского конфликта. И тут недавнее заявление Коломойского о "гражданском конфликте" становится не пустым, а подготовительным, когда он, имея доступ к информации, заявит сакраментальное: "А я же говорил". Теперь понятно, зачем им столько безработных в парламенте, и какие решения эти ритуальные коровы должны будут принять. Украину ждут тяжелые времена", - выразил уверенность Гай.