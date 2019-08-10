- Гай предупредил, чем для Украины обернется план Трампа: "И тут становится понятным спич Коломойского"11:49
- Только Путин может решить, закончится война или нет - Тейлор 11:08
- На Киевщине мужчину "нашпиговали" пулями 10:10
- Будет рынок земли и азартные игры: Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину22:36
- Умер 71-летний доброволец АТО Владислав Бунецкий: соцсети потрясла история жизни героя22:06
- Заболеют раком тысячи человек: украинцев предупредили о страшной опасности20:32
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Жители села на Харьковщине наткнулись на страшную находку: «лежало в пакете»18:57
- Жертвами непогоды в Украине стали жители более 200 городов и сел, есть погибшие18:22
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
Гай предупредил, чем для Украины обернется план Трампа: "И тут становится понятным спич Коломойского"
Заявление президента США Дональда Трампа о скорой договоренности Зеленского и Путина - не пустые слова.
В этом уверен волонтер Мирослав Гай. Гай в Facebook выступил с настораживающим заявлением, передает "Диалог.UA".
В пятницу, 9 августа, Трамп на брифинге с журналистами назвал украинского коллегу "разумным парнем". "Он заключит сделку с Владимиром Путиным", - добавил президент США. Гай уверен, что это не простые слова. "Что значит это "договорится с Путиным"? Это означает, что США и РФ договорились отдать Украину, или ее часть, под геополитическое влияние РФ. Потому что договориться с Путиным можно только на условиях Путина и сдавая национальные интересы и суверенитет Украины", - высказал уверенность волонтер. По мнению Гая, США не намерены сдавать Путину всю Украину. "США оказывают хитро. С одной стороны толкая нас на договоренности с Путиным, а с другой продавая нам "Джавелины" и предоставляя всяческую поддержку в НАТО… У нас есть куча подписанных документов о военном сотрудничестве и разведке. Поэтому, я уверен, что сдают не всю Украину, а только ее пророссийскую часть", - рассказал блогер. Он предупредил, что такой сценарий будет очень болезненным для Украины. "Это невозможно без двух вещей: гражданского конфликта и, пусть ограниченной, но войны. Потому что не все согласны идти под РФ. А у России большие аппетиты на счет Украины. Мы получим большую войну с РФ и все признаки гражданского конфликта. И тут недавнее заявление Коломойского о "гражданском конфликте" становится не пустым, а подготовительным, когда он, имея доступ к информации, заявит сакраментальное: "А я же говорил". Теперь понятно, зачем им столько безработных в парламенте, и какие решения эти ритуальные коровы должны будут принять. Украину ждут тяжелые времена", - выразил уверенность Гай.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, гражданская война, НАТО, договор, Дональд Трамп, Коломойский
- Жириновский признался, какую часть Украины хочет захватить Россия. ВИДЕО
- Одиозный Лавров обвинил США в лишении Украины независимости - подробности громкого заявления
- Польется кровь: у Путина отреагировали на американское оружие для Украины
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада
- Ловушка разведчика: в Украине рассказали о хитрой задумке Путина с Донбассом
- В Донецке в Кировском районе был сильный пожар, о котором молчат «официальные источники»11:31
- Ситуация на КПВВ Украины: лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:48
- Армия РФ пошла в атаку на Донбассе в ночь на 10 августа, ударив по позициям ООС: подробности10:31
- В Донецке в реке Кальмиус начался массовый мор рыбы09:52
- На курорте Кирилловка сняли редкое природное явление. ВИДЕО09:30
- В ОРДО озвучили «праздничную программу» на День города и День шахтера09:09
- "Грузом 200" стал соратник Бэтмена наемник РФ Крапива из-под Курска - с врагом Украины покончено08:50
- «Власти ДНР» хотят закрыть две исправительных колонии в Горловке08:32
- В ОРДО погибли трое членов НВФ: офицер ВСУ озвучил детали08:09
- Боевики снова обстреляли украинские позиции на Донбассе07:51
- Гай предупредил, чем для Украины обернется план Трампа: "И тут становится понятным спич Коломойского"11:49
- В Донецке в Кировском районе был сильный пожар, о котором молчат «официальные источники»11:31
- Только Путин может решить, закончится война или нет - Тейлор 11:08
- Ситуация на КПВВ Украины: лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:48
- Армия РФ пошла в атаку на Донбассе в ночь на 10 августа, ударив по позициям ООС: подробности10:31
- На Киевщине мужчину "нашпиговали" пулями 10:10
- В Донецке в реке Кальмиус начался массовый мор рыбы09:52
- На курорте Кирилловка сняли редкое природное явление. ВИДЕО09:30
- В ОРДО озвучили «праздничную программу» на День города и День шахтера09:09
- "Грузом 200" стал соратник Бэтмена наемник РФ Крапива из-под Курска - с врагом Украины покончено08:50
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- Зеленскому пророчат сразу три войны: что об этом известно?08:41
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Озвучены новые условия растаможки "евроблях"
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен