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Климкин объяснил, как противостоять России

10.08.2019 12:28
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Климкин объяснил, как противостоять России

Договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о возвращении неподконтрольной Украине части Донбасса невозможно.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает donpress.com.

Министр назвал Донбасс рычагом контроля над Украиной и ее геополитическим выбором. Он подчеркнул:

«России не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос и чтобы „восстановить“ страну, Россия должна контролировать ее вместе с Европой. Это значит, что первая будет командовать, а вторая скажет „ну ок“. Перевожу вам русский официальный язык на украинский. Возможность свободного выбора для украинцев — это конец России».

Климкин считает, что чтобы успешно противостоять РФ на внешнем фронте, никогда нельзя давать понять, что у Украины и Кремля могут быть хоть какие-то расхождения в позициях:

«Мне нравится Израиль. С одной стороны, они там ссорятся, но потом у них одна позиция наружу. Такое же единство наружу должно быть и у нас, иначе мы Россию не победим. Пока у нас существует внутренняя мобилизация против российской агрессии, которой Путин боится, я уверен, что ему не удастся сбить нашу ключевую позицию».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Европа, агрессия, Климкин
 
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