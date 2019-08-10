На газовой автозаправке в Запорожье прогремел взрыв

10.08.2019 15:29

На территории одной из газовых заправок в Запорожье сегодня утром прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отмечают, что взрыв произошел около 10:00, в результате происшествия пострадал один человек. Выяснилось, что взрыв прогремел из-за возгорания на заправке. Спустя некоторое время произошел хлопок газового баллона.

Возникший пожар уничтожил один автомобиль, а также повредил две автозаправочные колонки.

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной пожара.