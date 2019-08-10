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На газовой автозаправке в Запорожье прогремел взрыв
10.08.2019 15:29
На территории одной из газовых заправок в Запорожье сегодня утром прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели отмечают, что взрыв произошел около 10:00, в результате происшествия пострадал один человек. Выяснилось, что взрыв прогремел из-за возгорания на заправке. Спустя некоторое время произошел хлопок газового баллона.
Возникший пожар уничтожил один автомобиль, а также повредил две автозаправочные колонки.
На данный момент неизвестно, что именно стало причиной пожара.
Теги: Донбасс, Запорожье, пожар, взрыв, пострадавший, заправка, газ, Запорожская область
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