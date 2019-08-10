На Киевщине мужчину "нашпиговали" пулями

10.08.2019 10:10

Один из злоумышленников, причастных к стрельбе, мог в прошлом иметь отношение к МВД, сообщили в полиции.

В пятницу, 9 августа, в Киево-Святошинском районе Киевской области злоумышленники из огнестрельного оружия семь раз ранили мужчину, пострадавший попал в больницу, за его жизнь борются врачи.

Правоохранители узнали об инциденте в 18:15, установили автомобиль, в котором могли быть злоумышленники и в 18:50 по всей Киевщине объявили план Перехват, написал на своей странице в Facebook глава Нацполиции региона Андрей Небитов, передает glavred.info.

По его словам, правоохранители через час остановили машину с подозреваемыми в Обуховском районе.

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - добавил руководитель полиции столичного регионе.