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"Пассажиров вывели пастись на природу": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити

10.08.2019 17:52
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"Пассажиров вывели пастись на природу": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити

Компания Укрзализныця попала в новый скандал после того, как стало известно об очередной поломке поезда Интерсити.

Инцидент произошел в Полтавской области в районе населенного пункта Чутово.

Как рассказали очевидцы в группе @h_saltovka в Facebook, пассажиров на время ремонта попросили выйти их вагонов, передает glavred.info.

"Всех пассажиров вывели пастись на природу. Информации по длительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела", – рассказали очевидцы происшествия.



Теги: Донбасс, ремонт, пассажиры, поезд, скандал, Укрзализниця, Полтавская область, поломка
 
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