"Пассажиров вывели пастись на природу": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити

10.08.2019 17:52

Компания Укрзализныця попала в новый скандал после того, как стало известно об очередной поломке поезда Интерсити.

Инцидент произошел в Полтавской области в районе населенного пункта Чутово.

Как рассказали очевидцы в группе @h_saltovka в Facebook, пассажиров на время ремонта попросили выйти их вагонов, передает glavred.info.

"Всех пассажиров вывели пастись на природу. Информации по длительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела", – рассказали очевидцы происшествия.