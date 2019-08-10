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Пьяный полицейский "напал" на бойца ВСУ в Мелитополе: фото "героя" попало в Сеть
Полицейский в Запорожской области "напал" на военнослужащего Вооруженных сил Украины с оскорблениями, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В Мелитополе Запорожской области произошел громкий скандал с пьяным полицейским, который грубо оскорбил военнослужащего ВСУ, передает "Диалог.UA", ссылаясь на местное издание.
Сам военный рассказал о хамстве копа журналистам. По его словам, изначально полицейские остановили его для досмотра авто и стали оскорблять его, увидев форму. "На Белякова меня остановили полицейские. Один из них подошел и, невнятно представившись, потребовал, чтобы я предъявил документы и открыл багажник. На резонный вопрос, с какой стати, пояснил - для проведения осмотра", - поделился подробностями инцидента потерпевший. В ответ на требование полицейских военнослужащий призвал привести двух свидетелей, чтобы сделать обыск санкционированным. "Полицейский вел себя "удивительно". Хамил "я тебя сейчас за уши вытащу", оскорблял "да вы все там в армии алкаши", - отмечается в публикации. Более того, правоохранитель открыто обвинял военного ООС, что главный заработок участников боевых действий якобы торговля оружием.
Теги: Донбасс, Мелитополь, скандал, алкогольное опьянение, Запорожская область, полицейский, ВСУ
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