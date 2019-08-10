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"Слуги народа" анонсировали большую проверку пенсионеров Украины - чего ожидать
Президентская партия "Слуга народа" намерена проверить, куда на самом деле идут 700 млрд гривен, выделенные государством на соцвыплаты.
Проверку анонсировала депутат "Слуги народа" Галина Третьякова, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "УНН".
Голикова анонсировала верификацию (проверку и подтверждение) социальных выплат украинцам. Особенно "слугу народа" интересуют пенсионеры, так как более половины соцвыплат (400 млрд из 700 млрд гривен) - это пенсии. "Инвентаризировать и проверять надо все", - подчеркнула новоиспеченная депутат. Она уточнила, что данный процесс будет проходить совместно с антикоррупционным комитетом. Третьякова отметила, что Минфин еще 3 года назад взялся за создание департамента по верификации соцвыплат. Однако процесс застопорился. "Слуга народа" отметила, что верификации соцвыплат будет предшествовать принятие соответствующего закона. Он уже написан, ожидается его передача Верховной Раде.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, проверка, Верховная Рада, соцвыплаты, Минфин, анонс, Слуга народа
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