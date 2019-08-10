У Украины нет войны с Россией из-за аннексированного Крыма, на Донбассе - боевые действия с сепаратистами, которых поддерживает РФ, - Волошин

10.08.2019 22:35

По словам депутата, вопрос возврата полуострова неразрывно связан с созданием условий, при которых к такому развитию событий стремилась бы большая часть жителей Крыма.

Украина и Россия не находятся в состоянии войны из-за Крыма. В то же время этот вопрос остается проблемным и разделяющим эти страны. Об этом 112.ua заявил избранный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

"В моем понимании, по вопросу Крыма Украина и Россия являются сторонами острого межгосударственного территориального спора. В соответствии с Конституцией и законами Украины Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории нашего государства. Но де-факто полуостров контролирует Россия, и думаю, украинское общество имеет право на всесторонне расследование обстоятельств сдачи Крыма предыдущей властью без всякого сопротивления в начале 2014 года", - разъяснил Волошин.

По словам депутата, вопрос возврата полуострова неразрывно связан с созданием условий, при которых к такому развитию событий стремилась бы большая часть жителей Крыма.

Волошин отметил, что ситуация на Донбассе принципиально отличается от крымской, где в боевых действиях с обеих сторон в основном участвуют граждане Украины: "У нас нет, к счастью, боевых действий на полуострове, но они есть на территории Донецкой и Луганской областей, где сепаратисты хотя и пользуются поддержкой России, в большинстве своем являются местными уроженцами и нашими гражданами".

"Потому в отличие от проблемы Крыма по вопросу Донбасса говорить нужно не только с Москвой, но и напрямую с Донецком и Луганском, как это и предусмотрено минскими соглашениями. В этом и состоит подход нашей партии к урегулированию конфликта на Донбассе", - добавил нардеп.

Ранее ряд российских СМИ сообщали, что якобы по мнению Олега Волошина, Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма. Это утверждение не соответствует действительности.