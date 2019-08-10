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В Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую
В Харькове на снятых во время работ на радиорынке кадрах видно, как ковш экскаватора крушит старые постройки. Процесс, казалось бы, вполне безопасный, потому что все происходит за забором, пишет Сегодня.
Но неожиданно стена падает на забор. И тот валит с ног проходившую мимо девушку.
"Прямо на моих глазах вот это закругленное здание обвалилось на забор, и я смотрю – он летит, падает, и проходит девчушка. Она лежала, было видно, что дышит, было тяжелое дыхание", – рассказывает очевидица произошедшего Оксана Николенко.
Свидетели вызвали скорую. У пострадавшей травма головы. Девушку уже прооперировали, но оставили в реанимации из-за тяжелого состояния.
"У нее ушиб теменной области мягких тканей. И сотрясение головного мезга, черепно-мозговая травма, с которой была госпитализирована в больницу скорой помощи. Состояние было удовлетворительное, пострадавшая была в сознании", – говорит директор Центра медицинской помощи и медицины катастроф Харькова Виктор Забашта.
Следователи установили: пострадавшая – из области, приехала в Харьков с подружкой за покупками. Уже шли с пакетами в метро. Дорога пролегала мимо строительной площадки.
Когда-то здесь был радиорынок. А этим летом территорию обнесли забором и стали готовить под новый торговый павильон. Когда случилось несчастье — как раз заканчивали работы.
Ремонтники хотели снести последнее старое здание на площадке. Это бывшая администрация, и от нее к забору – около метра.
Неподалеку – действующий рынок. Здешние продавцы жалуются: ремонты на бывшем радиорынке не заканчиваются никогда.
"Там территория радиорынка. Они там ведут какую-то реконструкцию, какие-то работы. Строительные или вообще – по разборке территории. Этот рынок периодически разбирают, новое что-то ставят, а старое ломают", – рассказывает продавщица Ольга Почуева.
В полиции еще не установили, кому именно принадлежит строительная площадка и кто должен ответить за пренебрежение правилами безопасности.
"В настоящее время это все устанавливается. В настоящее время точной информации нет. По предварительным данным, это территория рынка, находится возле рынка. Точной информации на данный момент нет", – говорит заместитель руководителя отдела следственного управления Нацполиции в Харьковской области Александр Свиридов.
Пока все выясняют, работы заморозили. На строительной площадке сейчас – никого, только брошенная техника.
Теги: Донбасс, Харьков, девушка, обрушение, стена
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