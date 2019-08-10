В США неожиданно ответили на идею Украины выйти из переговоров в Минске: "Решение за Путиным"

10.08.2019 20:00

Формат Минских переговоров остается, по мнению Вашингтона, единственным путем достижения мира на территории Донбасса. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор настаивает, что Украина не должна прекращать переговоры в "минском формате", передает "Диалог".

Данный комментарий прозвучал в ответ на идею представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного. По его мнению, факт гибели четырех военнослужащих на Донбассе во время перемирия должен привести к радикальным действиям со стороны Киева - Украина должна приостановить участие в минских переговорах . Примечательно, что американский дипломат не встал на сторону Бессмертного. В частности, он уверен, что в текущем моменте переговоры остаются единственным способом урегулировать конфликт на оккупированном Донбассе. "Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет ", - сказал Тейлор.