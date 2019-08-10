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В Украину идет аномальная жара: синоптики дали «знойный» прогноз

10.08.2019 17:28
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В Украину идет аномальная жара: синоптики дали «знойный» прогноз

На следующей неделе во всех областях Украины будет тепло, местами жарко, сухо и солнечно.

Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

По прогнозам синоптиков, в некоторых областях температура воздуха прогреется до +36 в тени. При этом атмосферные фронты, которые находятся в непосредственной близости от Украины (карта), будут точечно заливать внезапными обильными грозовыми дождями.

По данным Гидрометцентра Украины 10 августа, во всех областях Украины будет тепло, местами жарко, сухо и солнечно. Только в восточных областях возможны кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется от +25 до +28, а на юге достигнет +30. Ветер ожидается 3−8 м/с.



Теги: Украина, Донбасс, гидрометеоцентр, дождь, жара, прогноз погоды
 
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