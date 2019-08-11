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12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде

11.08.2019 20:35
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12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде

12 августа, в понедельник, в Украине прогнозируется очень тёплая погода, местами синоптики обещают до 34 градусов жары. Как передает replyua.net, в Гидрометцентре рассказали, что в понедельник ожидается переменная облачность, дожди не прогнозируются. 

Однако погодная картина начнет меняться уже 13 августа, во вторник. Согласно прогнозам синоптиков, во вторник в северных и западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В некоторых областях похолодает на пару градусов, однако в целом сохранится комфортная погода. На западе страны местами синоптики прогнозируют до 34 градусов, на севере, в центре и на юге страны - до 32 градусов. На востоке Украины ожидается понижение температуры до 24-29 градусов. 14 августа, в среду, в Украину придет циклон, и температура начнет снижаться. 

Напомним, что ранее синоптик дал прогноз на август. В частности, отмечалось, что во второй половине месяца прогнозируется очень тёплая погода, однако в ночные часы будет уже прохладно - около 10-15 градусов.



Теги: Донбасс, погода, похолодание, жара
 
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