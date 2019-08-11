Если Зеленский согласится, это будет самый настоящий крах: Портников о соглашении Москвы и Киева

11.08.2019 16:48

"Соглашение Зеленского и Путина может появиться только как результат отказа российского президента от языка ультиматумов, от оккупации Донбасса и от аннексии Крыма... И другой путь решения проблемы - капитуляция президента Зеленского перед ​Кремлём".

Однако капитуляция Украины обернется резкой дестабилизацией ситуации в самой Украине, возможно даже гражданским конфликтом с непредсказуемыми последствиями для всего региона. Однако ее не будет. Такой неожиданный поворот событий в своем телеграм-канале прокомментировал украинский журналист и политический эксперт Виталий Портников. Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Белый дом, при этом выразил надежду, что президент Украины сможет договориться с Владимиром Путиным.

"Личная готовность американского президента Дональда Трампа к встрече со своим украинским коллегой - вне всякого сомнения, большое достижение нового руководства страны", - признал Портников. При этом Трамп, когда комментировал свою встречу с Зеленским, высказал предположение, что украинский президент сможет заключить соглашение с Путиным. Ситуация в конфликте между Россией и Украиной продолжает обостряться, а президент Путин не отступает от своих классических требований к украинскому коллеге: дать особый статус ОРДЛО и начать переговоры с марионеточными властями "республик".

"Соглашение Зеленского и Путина может появиться только как результат отказа российского президента от языка ультиматумов, от оккупации Донбасса и от аннексии Крыма... И другой путь решения проблемы - капитуляция президента Зеленского перед Кремлём", - отметил Портников Но такой капитуляции не будет точно, кроме того, она приведет к резкому уменьшению влияния Соединенных Штатов в Европе.

"А в этом уже не заинтересован сам Трамп. И к тому же даже теоретическая готовность исполнить ультиматум Кремля приведёт к резкой дестабилизации ситуации в самой Украине, возможно даже как гражданскому конфликту с непредсказуемыми последствиями для всего региона. Это будет самый настоящий крах Центральной и Восточной Европы. Именно поэтому важно, чтобы президент Дональд Трамп оставался союзником для Владимира Зеленского именно в поиске путей такого урегулирования кризиса в российско-украинских отношениях, который бы не ослабил, а усилил Украину. И это именно то, что должен объяснить своему американскому коллеге Владимир Зеленский", - резюмировал журналист.



Источник: www.dialog.ua