- Под прицелом не только Украина: назван город, который может захватить Путин17:20
- Если Зеленский согласится, это будет самый настоящий крах: Портников о соглашении Москвы и Киева 16:48
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог16:32
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- Ядерное ЧП в России: Путин скрывает второй Чернобыль, ситуация катастрофическая15:15
- Судьба русского языка в Украине: что решили у Зеленского на данный момент14:45
- В МИД выразили категорический протест в связи с приездом Путина в Крым14:30
- Украинцев могут массово лишить гражданства: что надо знать, чтобы сохранить паспорт14:00
- Молоко и мясо в Украине скоро подорожают: эксперты озвучили прогноз13:48
- Ощадбанк запускает эксперимент с пенсиями: к чему готовиться13:33
Если Зеленский согласится, это будет самый настоящий крах: Портников о соглашении Москвы и Киева
"Соглашение Зеленского и Путина может появиться только как результат отказа российского президента от языка ультиматумов, от оккупации Донбасса и от аннексии Крыма... И другой путь решения проблемы - капитуляция президента Зеленского перед Кремлём".
Однако капитуляция Украины обернется резкой дестабилизацией ситуации в самой Украине, возможно даже гражданским конфликтом с непредсказуемыми последствиями для всего региона. Однако ее не будет. Такой неожиданный поворот событий в своем телеграм-канале прокомментировал украинский журналист и политический эксперт Виталий Портников. Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Белый дом, при этом выразил надежду, что президент Украины сможет договориться с Владимиром Путиным.
"Личная готовность американского президента Дональда Трампа к встрече со своим украинским коллегой - вне всякого сомнения, большое достижение нового руководства страны", - признал Портников. При этом Трамп, когда комментировал свою встречу с Зеленским, высказал предположение, что украинский президент сможет заключить соглашение с Путиным. Ситуация в конфликте между Россией и Украиной продолжает обостряться, а президент Путин не отступает от своих классических требований к украинскому коллеге: дать особый статус ОРДЛО и начать переговоры с марионеточными властями "республик".
"Соглашение Зеленского и Путина может появиться только как результат отказа российского президента от языка ультиматумов, от оккупации Донбасса и от аннексии Крыма... И другой путь решения проблемы - капитуляция президента Зеленского перед Кремлём", - отметил Портников Но такой капитуляции не будет точно, кроме того, она приведет к резкому уменьшению влияния Соединенных Штатов в Европе.
"А в этом уже не заинтересован сам Трамп. И к тому же даже теоретическая готовность исполнить ультиматум Кремля приведёт к резкой дестабилизации ситуации в самой Украине, возможно даже как гражданскому конфликту с непредсказуемыми последствиями для всего региона. Это будет самый настоящий крах Центральной и Восточной Европы. Именно поэтому важно, чтобы президент Дональд Трамп оставался союзником для Владимира Зеленского именно в поиске путей такого урегулирования кризиса в российско-украинских отношениях, который бы не ослабил, а усилил Украину. И это именно то, что должен объяснить своему американскому коллеге Владимир Зеленский", - резюмировал журналист.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Москва, соглашение, Зеленский
- Донецкий «Шахтер» впервые пробился в четвертьфинал Кубка УЕФА!
- Чем грозят санкции: Москва может остаться без мяса и фруктов
- Шок! Известный блогер, убив и расчленив жену, организовал ее поиск через соцсети
- Памятник "удивлённому" Тарасу Шевченко открыли в Москве (ФОТО)
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ — Омелян
- Донецкие ученые исследуют морское дно и оживляют землю
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ20:29
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят17:11
- В Лутугинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина16:53
- «Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе16:31
- Под прицелом не только Украина: назван город, который может захватить Путин17:20
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Если Зеленский согласится, это будет самый настоящий крах: Портников о соглашении Москвы и Киева 16:48
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог16:32
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- Чутье прокачано на максимум: 5 знаков Зодиака с суперинтуицией15:45
- Ядерное ЧП в России: Путин скрывает второй Чернобыль, ситуация катастрофическая15:15
- У берегов Турции на глубине 6 км произошло землетрясение15:00
- Судьба русского языка в Украине: что решили у Зеленского на данный момент14:45
- В МИД выразили категорический протест в связи с приездом Путина в Крым14:30
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом12:20
- Врачи рассказали, кому не стоит пить бутилированную воду10:05
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- Озвучены новые условия растаможки "евроблях"