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Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
Курс валют вначале следующей недели готовит настоящую «революцию», посокльку гривна пойдет в атаку
Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.
Так, курс валют на следующую неделю был установлен на следующем уровне.
100 долларов США – 2509,0813 гривны (-22,5748);
100 евро – 2809,6692 гривны (-24,0135).
Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины опубликовал данные о вкладах физических лиц (не предпринимателей) в украинских банках. По информации регулятора, депозиты в марте увеличились на 0,9% по сравнению с февралем.
В национальной валюте объем вкладов вырос на 0,7% — до 277 млрд грн, в иностранной – на 1,1% до 233 млрд.
За январь-март этого года объем вкладов увеличился на 1,7% — до 510 млрд. Портфель депозитов в гривне вырос на 3,4%, в иностранной валюте – уменьшился на 0,3%.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, гривня,
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