Ядерное ЧП в России: Путин скрывает второй Чернобыль, ситуация катастрофическая

11.08.2019 15:15

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области в России произошел во время испытания ракеты на морской платформе

Как сообщается, после завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

В госкорпорации «Росатом» отметили, что в результате взрыва тела людей отбросило в море. Поиски пострадавших продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Отметим, что конкретные причины взрыва пока не названы. Среди возможных причин называют неудачное испытание крылатой ракеты с ядерной установкой. В результате чего в регионе мог увеличиться уровень радиации.

По сообщению международной природозащитной организации Greenpeace радиация была превышена в 20 раз. Однако по данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки РФ, радиационная обстановка в Северодвинске находится в пределах нормы.

Можно провести параллели между взрывами в Архангельське и трагедией на ЧАЕС в 1986 году, тогда власти тоже скрывали истинные последствия катастрофы.

8 августа во время катастрофы на полигоне возле поселка Ньонокс под Архангельском погибли пятеро человек, а не трое, как сообщали ранее.

Представители «Росатома» попытались успокоить россиян и заверили, что людям вдали от места катастрофы волноваться не о чем. Якобы, авария не представляет угрозы для населения.

Источники подчеркнули, что всех пострадавших отправили в специализированное медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь. Руководство госпредприятия пообещало оказать поддержку семьям погибших. Опубликован официальный список пострадавших с диагнозом радиационное облучение: Березин Игорь Андреевич, Плаксин Сергей Сергеевич, Перепелкин Алексей Алексеевич, Абалин Дмитрий Евгеньевич, Манюсин Александр Иванович, Гришин Сергей Васильевич.

Источник: https://politeka.net