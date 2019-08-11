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Как уберечь себя летом от перегрева
Лето — это пора отпусков, поездок и ярких впечатлений.
Часто жара мешает насладиться этой идиллией и даже вызывает угрожающие жизни состояния, например солнечный и тепловой удар или обострение хронических заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Как жара влияет на сердце и сосуды?
Для того, чтобы понять, как жара влияет на сердце и сосуды, необходимо вспомнить, какие процессы происходят в организме при воздействии высоких температур извне. Когда нам жарко, организм запускает специальные процессы теплоотдачи, чтобы охладиться. К ним относятся: радиация (излучение тепла) и испарение. Пока воздух вокруг холоднее вашего тела, вы излучаете тепло. Когда же температура воздуха приближается к температуре тела, нужно перенаправить кровоток, чтобы больше крови попадало в кожу. Это заставляет сердце биться быстрее и сильнее. В жаркий день сердце может перекачивать в 2-4 раза больше крови в минуту, чем в прохладный.
Каждая молекула пота, которая испаряется с вашей кожи, уносит с собой тепло. В сухой день испарение чайной ложки пота может охладить весь кровоток на 1°С. Если же влажность превышает 75%, то испарение становится все более затруднительным. При этом, опять же, нагружается сердце. Кроме того, в жаркие дни вместе с потом организм теряет воду и минералы, важные для нормальной работы сердечной мышцы.
Большинство здоровых людей нормально переносят увеличение нагрузки на сердце, но, если сердце ослаблено болезнью, оно не справляется. Поэтому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями более склонны к тепловому удару.
Причины нарушения теплоотдачи у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
1. Сердечная недостаточность не позволяет сердцу перекачивать кровь достаточно быстро.
2. Суженные атеросклерозом артерии могут ограничивать приток крови к коже.
3. Больной может принимать лекарства, которые мешают терморегуляции. Так, бета-блокаторы, которые назначают при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и аритмиях, замедляют сердцебиение и скорость кровотока. Мочегонные усугубляют обезвоживание, увеличивая выработку мочи. Некоторые антидепрессанты и лекарства против аллергии (антигистаминные) могут нарушать потоотделение.
Что рекомендуют эксперты для профилактики осложнений в жару?
1. Пейте достаточно жидкости
- Пейте много воды, даже если вы не испытываете жажду. Для того чтобы узнать достаточно ли жидкости вы потребляете, контролируйте цвет вашей мочи. Она должна быть практически бесцветной.
- Если из-за заболеваний врач рекомендовал ограничить жидкость, уточните у него, сколько пить в жаркую погоду.
- Избегайте алкогольных, горячих или сладких напитков — они могут усугубить обезвоживание.
- На улице всегда носите с собой бутылку воды.
2. Охлаждайтесь
- Пейте холодные напитки и ешьте холодные блюда, такие как салаты и фрукты.
- Носите легкую свободную одежду из натуральных волокон, например хлопка.
- Избегайте солнца. Перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем и надевайте шляпу.
- Старайтесь не быть на улице между 11 утра и 5 вечера.
- В течение дня несколько раз принимайте прохладный душ или ванну.
- Старайтесь делать все домашние дела рано утром, когда еще не сильно жарко.
3. Берегитесь солнца
За 20 минут до выхода из дома нанесите крем с фактором защиты от солнца (SPF) 30 или больше. Это не только убережет вас от ожогов, но и уменьшит вероятность развития рака кожи
Для того, чтобы знать нужно ли наносить солнцезащитны крем, смотрите на показатель ультрафиолетового индекса (УФ индекс), который сейчас есть в прогнозах погоды
|УФиндекс
|Меры защиты
|0-2
|Защита не нужна. Пребывание вне помещения не представляет опасности.
|3-7
|Необходима защита. В полуденные часы оставайтесь в тени. Носите одежду с длинными рукавами и шляпу. Пользуйтесь солнцезащитным кремом.Крем нуно наносить каждыйе 2 часа.
|8
|Необходима усиленная защита. Полуденные часы пережидайте внутри помещения. Вне помещения оставайтесь в тени. Обязательно носите одежду с длинными рукавами, шляпу, пользуйтесь солнцезащитным кремомкаждые 2 часа.
3. Убедитесь что у вас дома прохладно
- Днем закрывайте окна, шторы и жалюзи.
- Проветривайте помещения ночью, когда на улице прохладный воздух.
- Если у вас нет кондиционера, проводите большинство времени в самой прохладной комнате или общественных местах с кондиционером.
- Старайтесь по минимуму использовать плиту и духовку.
4. Храните свою еду правильно
- Для того, чтобы избежать пищевых отравлений, убедитесь, что продукты в холодильник хранятся при оптимальной температуре (от 0°C до 5°C).
- Размораживайте продукты в холодильнике, а не на кухне.
- Если вы сомневаетесь в свежести продуктов — не рискуйте, а сразу их выбрасывайте.
5. Позаботьтесь о своих близких
Жара особенно опасна для
- людей старше 65 лет, особенно одиноких
- пациентов, которые имеют диабет или заболевания почек
- людей с инвалидностью
- беременных и кормящих
- младенцев и маленьких детей
- людей с избыточным весом или ожирением
- тех, кто работает или занимается спортом на открытом воздухе.
Посещайте или звоните пожилым или болеющим друзьям, соседям и родственникам, по крайней мере, один раз в день. Убедитесь, что у них в холодильнике есть вода.
Чем опасна жара для детей?
Маленькие дети не могут сказать, что они хотят пить, а старшие могут просто не заметить жажду за активными играми. Родители должны контролировать постоянное питье, даже если ребёнок не просить пить. Запомните: если ребёнок просить пить это уже признак обезвоживания
Огромную опасность таят в себе закрытие автомобили. Каждые 10 минут температура внутри салона увеличивается примерно на 10 °С. Если температура на улице приближается к 30 °С, то в салоне с приоткрытыми окнами через 20 минут будет уже 50 градусов. Маленькие дети перегреваются и теряют жидкость намного быстрее взрослых, и, главное, они не могут сами выйти из машины. Пребывание ребёнка в машине на жаре может стоит ему жизни
Машина — не единственное опасное место для сна. Исследование, проведенное в Швеции, показало, что температура внутри прикрытой коляски вырастает с 22 до 37 градусов в течение часа. Поэтому врачи не рекомендуют использовать чехлы или прикрывать коляску пеленкой во время прогулки.
Как уберечь ребенка от перегрева ?
- Поите ребенка каждые 20–30 минут, не дожидаясь появления жажды.
- Старайтесь избегать активных игр на солнце. Периодически отдыхайте с ребенком в прохладных помещениях с кондиционером.Отлично охлаждает прохладный душ или плавание.
- Одевайте ребенка в свободную светлую одежду, и головной убор (лучше панаму).
- Всегда используйте солнцезащитные средства. Обожженная кожа меньше потеет и хуже охлаждается.
- Во время поездок в теплые страны старайтесь постепенно увеличивать время активных занятий на воздухе. Адаптация к жаркому влажному климату занимает не менее 7–14 дней.
- Никогда не оставляйте детей в припаркованной машине!
- Не используйте занавески и чехлы для детской коляски.
Выполняйте эти простые правила и сможете уберечь себя и близких от опасностей, которые приносит жара.
Теги: Донбасс, здоровье, помощь, перегрев, жара
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