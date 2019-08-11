Конфликт президента и ветеранов: День Независимости Украины находится под угрозой срыва

11.08.2019 18:30

Вечером в субботу, 10 августа, администрация Офиса президента Украины Владимира Зеленского на своем официальном сайте обнародовала план мероприятий ко Дню Независимости 24 августа, который в этом году впервые пройдет без традиционного военного парада., пишет hyser.

Однако ветераны и волонтеры, которые были наслышаны о планах главы государства отменить парад и поэтому заявили о проведении своего, альтернативного марша, заявили, что ОПУ не согласовала с ними новый формат проведения праздника, сообщает ВВС.

В то же время ветеранские и волонтерские организации, которые организуют собственный марш 24 августа, говорят, что команда президента свои планы с ними не согласовывала.

Согласно графику мероприятий, в этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни общенациональной минутой молчания.

Причем, акцентировать внимание во время торжеств будут на детях, как будущем страны.

В честь Героев Небесной Сотни в Киеве прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города, что должно символизировать удары сердец каждого из погибших за Украину во время Революции Достоинства.

Сообщается, что кроме Владимира Зеленского с семьей, в мероприятии примут участие семьи погибших майдановцев и бойцов, а также ветераны АТО, которые возложат цветы на месте расстрелов и повяжут вокруг сине-желтые ленты.

Мероприятие должно завершится праздничным шествием.

"После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов", - анонсируется в сообщении сайта президента.

Однако организаторы "Марша защитников Украины" отмечают, что команда президента Зеленского не согласовала с ними свой план, хотя ранее были договренноси развести во времени два мероприятия.

Ранее ветераны планировали пройти по Крещатику около 9 часов утра.

Источник: https://from-ua.com