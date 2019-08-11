Молоко и мясо в Украине скоро подорожают: эксперты озвучили прогноз

11.08.2019 13:48

Украинцев уже пугают рекордные цены на помидоры, к тому же аграрии прочат стране дефицит картошки. Однако ценовые проблемы возникнут не только с овощами, говорят эксперты. Так, закупочная стоимость молока за короткое время выросла на гривню и уже составляет 10 грн за литр. Все потому, что много домохозяйств отказываются содержать коров, а ферм больше не становится. К тому же цены у больших хозяйств куда выше, чем у населения, пишет «Сегодня».

Эксперты прогнозируют: к концу года закупочная стоимость молока вырастет еще на 15-20%. Поэтому подорожает вся молочная продукция.

Похожая ситуация – со свининой. Из-за африканской чумы многие фермеры не хотят выращивать свиней.

"К этому всему надо добавить, что Украина является одним из глобальных игроков на рынке. А глобальные игроки, в первую очередь Китай, страдают от африканской чумы. И в этих условиях Европа поставляет очень много свинины в Китай. В Европе цены на свинину уже пошли вверх", – говорит президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

Так, цены на свинину в Европе выросли почти на четверть. Скоро это же произойдет и в Украине, говорят эксперты.

Килограмм свинины подорожает минимум на 15-20 грн. Соответственно, увеличится спрос на курятину, что приведет к повышению и ее стоимости. К тому же в мире идет вверх спрос на один из основных кормов для птицы – кукурузу. Потому что в США в этом году ее высадили меньше из-за неблагоприятной погоды. Поэтому и Украина будет продавать такое зерно по более высокой цене.

"Вряд ли цены на кукурузу "прыгнут" больше, чем на 5-15%. Соответственно, цена на курятину и говядину повысится где-то от 4-6% до 10-12%", – прогнозирует эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

А вот еще на один из основных продуктов – подсолнечное масло, цены в ближайшее время, напротив, немного снизятся. Так как на заводы начнут поступать семена нового урожая, а значит – увеличится предложение.

"В целом урожай подсолнечника ожидаем хороший. Поэтому я бы ожидала снижения цен на подсолнечное масло в августе-сентябре, примерно на 5%. То есть если сейчас литр подсолнечного масла стоит около 35 грн/л, то можно ожидать снижения примерно на гривню", – говорит аналитик аграрных рынков инвестиционной компании Наталья Шпигоцкая.

Цены на большинство овощей и фруктов в ближайшие месяц-два не изменятся, считают эксперты, поэтому ими можно спокойно запасаться на зиму.

Источник: https://from-ua.com