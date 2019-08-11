Генпрокурор Юрий Луценко сделал громкое заявление по поводу того, каким он видит свое будущее после увольнения с поста Генерального прокурора Украины.

Об этом он рассказал в одном из своих интервью, пишет akcenty.

По его словам, политику он покидать не собирается. Более того, видит себя главой нового государственного учреждения. Речь идет о киевской мэрии и посте главы города.

Луценко прямо таки пожаловался, сто пол его нынешний пост совсем отстранил его от политики и от всех процессов, что в ней происходят. Видите ли, у него "не было ни права, ни возможности" быть причастным к этому.

Судя по настроению и словам Луценка, она даже рад, наконец, покинуть данный пост. Теперь у него появится возможность вернуться к тому любимому делу, которым он занимался всю жизнь, говорит он.

И также, судя по всему, генпрокурор полностью уверен, что ему готовы дать место в любой партии. Он рассказал, что как только попросит парламент проголосовать за его отставку, сразу отправится в отпуск, на дней так десять, а потом "вернется в бой". При этом Луценко пока что не имеет ни малейшего понятия, в какой партии окажется и чем конкретно будет заниматься.

После таких уверенных и самонадеянных заявлений, отозвались политологи, прогнозируя шансы Юрия Луценко. Так, например, политолог Алексей Голобуцкий отметил, учитывая, что впереди нас ждут местные выборы, действительно ничто не мешает Юрию Луценко рассмотреть очень интересные варианты своей дальнейшей политической деятельности. Скажем, "Луценко-мэр" вполне возможен.

Источник: https://from-ua.com