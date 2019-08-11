- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому20:51
- 12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде20:35
- Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат20:13
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита19:00
- Конфликт президента и ветеранов: День Независимости Украины находится под угрозой срыва18:30
- Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды18:01
Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»
Замена Зеленского в «Квартал 95» неожиданно заговорил о проблемах в работе
Новый актер «Квартала 95» Юрий Великий рассказал, как намерен пародировать Владимира Зеленского. По словам артиста, он к важной предстоящей роли готовился целых 10 лет. Об этом он рассказал изданию «Йод»:
«Он (Зеленский — ред.) очень удобен для пародирования. …Когда мы начали сотрудничать с «Кварталом», я, как чувствовал, стал подмечать какие-то фразы, выражения, которые он очень часто использует. Как знал, что когда-то придется пародировать!».
Как известно, Юрий Великий бывший участник дуэта «Братья Шумахеры». Он рассказал изданию, что готовился пародировать Владимира Зеленского еще с 2009 года:
«Я замечал его жестикуляцию, мимику. Поэтому мне кажется, что пройдя такой длинный путь становления этой пародии, сейчас мне было гораздо легче ее воспроизвести», – отметил Великий.
Артист добавил и о проблемах в связи с новой ролью, и том, что нежданно стал победителям юмористического конкурса — так отослал на конкурс пародистов Зеленского короткий ролик, где также изображал других политиков. Великий даже знал, что стал ли победителем конкурса:
«Как в результате выбирали победителя, как это все решалось – я, честно говоря, не знаю. Но другие ребята, которые участвовали в конкурсе, тоже были достойны. Более того, у некоторых было сходство даже внешнее. Мне парик нужен для этого дела, а ребята просто сразу были похожими».
Вероятнее всего на концерте в Одессе 13 августа «Квартал»выпустит номер с пародией на Зеленского и, вероятнее всего, эту роль исполнит Юрий Великий.
Юрий Великий также сделал откровенное признание в этой связи:
«Придумывать какие-то шутки для этого образа довольно трудно. Во-первых, я не могу шутить обидно, как минимум потому, что это президент страны, в которой я живу. Во-вторых, я знаю этого человека лично, и в определенной степени мое становление проходило с его участием. Но шутить все равно нужно! Поэтому возникают трудные моменты, когда ты пытаешься понять: эта шутка – действительно шутка, она смешная? Или больше обидная? Включаешь обычно свой внутренний саморедактор. А если не можешь понять – смешно это или нет, то обращаешься к коллегам, друзьям, соавторам, и они уже подсказывают, как лучше», – добавил он.
Теги: Донбасс, юмор, пародист, пародия, Квартал 95, Зеленский
- "Пятка в лоб - так пятка в лоб": "95-й квартал" сделал пародию на Яценюка (ВИДЕО)
- "Как ты поняла, что я уже хочу выпить?" - новый номер от "Квартала 95" (ВИДЕО)
- "Человеку с таким цветущим видом кредитов точно не дадут": "Квартал 95" посмеялся над спикером ВР (ВИДЕО)
- Казак Гаврилюк попал на острый язык ребят из "Квартал 95" (ВИДЕО)
- "Вассал народа" - "Квартал 95" снял пародию в стиле французского кино (ВИДЕО)
- Зеленский отлично потроллил Порошенко (ВИДЕО)
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды18:01
- В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»17:40
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года21:42
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому20:51
- 12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде20:35
- Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат20:13
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита19:00
- Массовые столкновения в Иерусалиме: полиция применила светошумовые гранаты18:45
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года21:42
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом12:20
- Врачи рассказали, кому не стоит пить бутилированную воду10:05
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»