Ощадбанк запускает эксперимент с пенсиями: к чему готовиться

11.08.2019 13:33

Эксперимент по доставке пенсий через отделения Ощадбанка может стартовать в октябре 2019 года.

Об этом заявил глава Пенсионного фонда (ПФ) Евгений Капинус, комментируя заявление гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского о необходимости увеличить тариф на данную услугу, пишет facenews.

"На сегодня правительством принято решение, что будет проводиться эксперимент по предоставлению услуг через отделения Ощадбанка. Ощадбанк будет привлекать организацию, которая будет выполнять непосредственно доставку", – сказал он.

Капинус добавил, что соответствующее решение Кабинета министров уже принято, проводятся подготовительные мероприятия, готовятся все документы.

"Мы надеемся, что где-то с октября он начнет работать", – подчеркнул глава ПФ.

Источник: https://from-ua.com