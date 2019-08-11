Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат

11.08.2019 20:13

Перерасчет пенсий – это услуга Пенсионного фонда, которая предусмотрена законом и на которую могут рассчитывать ряд пенсионеров, пишут «Аргументы и факты в Украине».

Однако, далеко не все граждане знаю детали этой услуги. В частности, у многих пенсионеров возникает вопрос: в какие строки проводится перерасчет пенсионных выплат.

Часть 4 ст.45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» указывает, что для перерасчет назначенной пенсии предусмотрены следующие сроки:

• первое: если возникли обстоятельства, которые предусматривают уменьшение пенсии и пенсионер подал необходимые документы до 15 числа этого месяца, то перерасчет проводится с первого числа этого месяца.

Если все необходимые документы поданы после 15 числа месяца, когда появились соответствующие обстоятельства, то перерасчет проводится с первого числа следующего месяца;

• второе: если у пенсионера возникли обстоятельства, когда предусмотрено повышение пенсии, то здесь действует аналогичная схема. В случае, когда пенсионер, получивший право на повышение подает все необходимые документы до 15 числа месяца, то перерасчет проводится с первого числа этого месяца.

Когда документы поданы после 15 числа, то на перерасчет можно рассчитывать только с первого числа следующего месяца.

Стоит также различать перерасчет и индексацию. Так, индексация – изменение выплат (в данном случае пенсий) с учетом роста зарплат и цен в стране – проводится автоматически с марта 2019 года. Предполагается, что индексация будет проводится ежегодно и для этого не нужно никуда обращаться.

На перерасчет пенсий имеют право согласно украинскому законодательству имеет несколько групп пенсионеров. В частности, для них сроки перерасчета могут быть другими: