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Под прицелом не только Украина: назван город, который может захватить Путин
Россия может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный.
Об этом говорят эксперты, которые отмечают, что на параде Черноморского флота в Севастополе Россия показала корабли и субмарины, вооруженные ракетами "Калибр", сообщает "Крым.Реалии".
По словам экспертов, такие ракеты способны поражать цели на расстояние почти две тысячи километров, а это значит, что под прицелом оказывается не только Украина, а почти вся Европа.
Эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь отмечает, что соперниками России в Черном море являютсяУкраина и Грузия.
"Россия может за несколько минут закрыть выход Украины в Мировой океан, заблокировать Одессу. Россия может очень легко оккупировать остров Змеиный. Просто поставить там спецназ, поставит несколько установок противовоздушной обороны, поставить несколько патрульных кораблей. Фактически создаются такие ворота как в Керченском проливе", - сказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, Путин, захват
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