Под прицелом не только Украина: назван город, который может захватить Путин

11.08.2019 17:20

Россия может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный.

Об этом говорят эксперты, которые отмечают, что на параде Черноморского флота в Севастополе Россия показала корабли и субмарины, вооруженные ракетами "Калибр", сообщает "Крым.Реалии".

По словам экспертов, такие ракеты способны поражать цели на расстояние почти две тысячи километров, а это значит, что под прицелом оказывается не только Украина, а почти вся Европа.

Эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь отмечает, что соперниками России в Черном море являютсяУкраина и Грузия.

"Россия может за несколько минут закрыть выход Украины в Мировой океан, заблокировать Одессу. Россия может очень легко оккупировать остров Змеиный. Просто поставить там спецназ, поставит несколько установок противовоздушной обороны, поставить несколько патрульных кораблей. Фактически создаются такие ворота как в Керченском проливе", - сказал он.

Источник: https://from-ua.com