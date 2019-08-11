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Повсюду дожди и снижение температуры: в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю

11.08.2019 13:00
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Повсюду дожди и снижение температуры: в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю

В ближайшие дни практически на всей территории Украины прогнозируются дожди, и уже в середине следующей недели ожидается похолодание. Как информирует replyua.net, 12 августа, в понедельник, в большинстве областей установится жаркая погода, местами до 34 градусов. Однако местами пройдут и кратковременные грозовые дожди.

В понедельник и во вторник ожидается жаркая погода, но уже со среды, 14 августа, синоптики прогнозируют незначительное похолодание на 3-5 градусов. С 15 по 17 августа кратковременные дожди пройдут во всех регионах, за исключением восточных областей. Однако грозовой циклон доберется туда уже 18 августа. 19 августа синоптики обещают дожди на севере и на западе Украины, в остальных регионах осадки прекратятся.

Напомним, что ранее синоптик дал подробный прогноз на август. Согласно этому прогнозу, вторая половина месяца будет очень тёплой. Впрочем, в ночные часы столбик термометра будет опускаться уже до 10-15 градусов.



Теги: Донбасс, температура, погода, дождь
 
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