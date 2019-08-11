Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому

11.08.2019 20:51

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию.

Несмотря на то, что никаких документов в ходе встречи между Киевом и Константинополем подписано не было, разговор Владимира Зеленского и Варфоломея был продолжительным, сообщает "Диалог.UA".

По окончании встречи пресс-служба Вселенского патриарха выпустила пресс-релиз, в котором говорится, основной месседж в диалоге Варфоломея и Зеленского касался того, что с предоставлением Томоса Украинская православная церковь получила независимость и теперь подчиняется исключительно сама себе, своему православному народу, именно поэтому Варфоломей обратился с просьбой к президенту Зеленскому всячески поддерживать единую Украинскую православную церковь.

"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так же и теперь мы дали вам независимость», – заявил Вселенский патриарх. Он также добавил, что Константинополь будет в молитвах вспоминать Украину, но при этом не намерен как-либо диктовать украинской церкви, как себя вести, она полностью автокефальная и не подчинена Константинополю.



Источник: www.dialog.ua