- Ядерное ЧП в России: Путин скрывает второй Чернобыль, ситуация катастрофическая15:15
- Судьба русского языка в Украине: что решили у Зеленского на данный момент14:45
- В МИД выразили категорический протест в связи с приездом Путина в Крым14:30
- Украинцев могут массово лишить гражданства: что надо знать, чтобы сохранить паспорт14:00
- Молоко и мясо в Украине скоро подорожают: эксперты озвучили прогноз13:48
- Ощадбанк запускает эксперимент с пенсиями: к чему готовиться13:33
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
- Повсюду дожди и снижение температуры: в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю13:00
- Экзамен по вождению может подорожать в 2020 году в 10 раз12:00
- У Зеленского озвучили план мероприятий на День Независимости11:46
Судьба русского языка в Украине: что решили у Зеленского на данный момент
Одним из самых волнующих изменений для украинцев при новой власти стал языковой закон. Президент Украины еще в самом начале заявил, что его команда внесет в него некие правки, пишут Акценты.
Все началось с закона о дематюкации украинского языка, который был нацелен на то, чтобы извлечь из речи народа матерные слова. Также говорили о том, что уберут одну из правок, которая принуждает обслуживающий персонал говорить исключительно на украинском языке. Команда Зеленского считает, что это в первую очередь нарушает права и свободу человека, и такие крайние меры вовсе ни к чему. Они только накалят конфликт еще больше.
Позже стало известно, что на территориях восточной Украины могут ввести русский язык как второй государственный. На этот шаг хотят пойти ради того, чтобы уменьшить волну конфликтов на востоке.
А затем этот вопрос перестали комментировать, и все затихло. СМИ начали напрямую обращаться в Офис Зеленского, чтобы узнать хоть какие-то подробности, продвигается ли вообще дело. И вот глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дал свой неудовлетворительный ответ.
"О не знает", - пишут о Разумкове СМИ. Партия понятия не имеет, будет ли Зеленский заниматься изменением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
"В случае необходимости президент будет реагировать", - ответил Разумков.
Но также Дмитрий Разумков утверждает, что, принимая закон, Зеленский всегда будет исходить из критерия, насколько он соответствует интересам граждан и Конституции Украины. По его словам, Зеленский уже проанализировал текст законопроекта, однако о решении президента не известно.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, русский язык, Зеленский
- Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох
- "Запад хочет, чтобы вчерашние холопы научились с уважением говорить об убивающих их господах" - журналист о "доброжелателях" Украины
- Стало известно, сколько украинцев считают русский родным языком
- «Любить Украину можно и на русском языке», — Жадан
- Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса
- Невозможно все русскоязычное население Украины перевести на украинский
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ20:29
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят17:11
- В Лутугинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина16:53
- «Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе16:31
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- Чутье прокачано на максимум: 5 знаков Зодиака с суперинтуицией15:45
- Ядерное ЧП в России: Путин скрывает второй Чернобыль, ситуация катастрофическая15:15
- У берегов Турции на глубине 6 км произошло землетрясение15:00
- Судьба русского языка в Украине: что решили у Зеленского на данный момент14:45
- В МИД выразили категорический протест в связи с приездом Путина в Крым14:30
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Украинцев могут массово лишить гражданства: что надо знать, чтобы сохранить паспорт14:00
- Молоко и мясо в Украине скоро подорожают: эксперты озвучили прогноз13:48
- Ощадбанк запускает эксперимент с пенсиями: к чему готовиться13:33
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом12:20
- Врачи рассказали, кому не стоит пить бутилированную воду10:05
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- Зеленскому пророчат сразу три войны: что об этом известно?08:41
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Озвучены новые условия растаможки "евроблях"
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»