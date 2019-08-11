У Зеленского озвучили план мероприятий на День Независимости

11.08.2019 11:46

В 2019 году празднование 28-й годовщины Независимости Украины будет проходить в новом формате. В Офисе Президента Украины согласовали план мероприятий к главному празднику Украины. Об этом сообщили в пресс- службе Главы государства.

Так, в ОП отметили, что утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, погибших, защищая свободу и независимость страны:

«Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет провозглашена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни».

В мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским примут участие родные и близкие погибших бойцов ВСУ, ветераны АТО, дети.

В рамках празднования на Майдане Независимости состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке. Около 09:50 состоится награждение украинцев, достигших успехов в разных сферах. Торжества завершатся праздничным шествием. В 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Источник: https://donpress.com