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Украинцев могут массово лишить гражданства: что надо знать, чтобы сохранить паспорт
Недовольных властью украинцев могут оставить без гражданства
Гипотетическое лишение гражданства тех украинцев, которые недовольны властью, через несколько лет может оставить страну без избирателей. В этом убежден журналист Кирилл Сазонов, о чем он рассказал в эфире Politeka On-line.
По его словам, в нашей стране никогда не было власти, которая бы устраивала всех.
«Если мы будем лишать украинского гражданства тех, кто недоволен властью, в течение трех-четырех выборных кампаний мы лишим гражданства всех. Украинцы по определению недовольны властью. Тут очень четкие должны быть критерии. Ты не любишь Порошенко? Прекрасно! Не любишь Гройсмана? Чудесно! Не любишь Тимошенко? Пожалуйста», – рассказал он.
Но есть категория людей, кому просто не пристало иметь украинский паспорт. И вот таких желательно попросить с чемоданом по известному маршруту, начиная с вокзала.
«Если ты размахиваешь российским флагом или флагом какой-то непризнанной республики, если ты считаешь, что Украину нужно разделить или сделать колонией ради какой-то там мифической существующей в чьих-то головах великой империи, если ты согласен бороться против своей страны, то есть помогать листовками, агитационной продукцией, не говоря о терактах и прочих фокусах – это уже вопрос СБУ», — подчеркнул журналист.
Также ранее сообщалось, что об этом он заявил в эфире программы Соловьев Live. Скандальный пропагандист признался, что России нужно срочно привлечь к работе и проживанию на своей территории миллионы человек.
При этом он добавил, что в РФ должно быть совсем другое отношение к тем, кто хочет получить гражданство.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, гражданство, паспорт
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