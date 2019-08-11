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Украинский курорт накрыла песчаная буря
11.08.2019 22:13
В Запорожской области 9 августа разыгралась песчаная буря, которая накрыла, в частности, Мелитополь и курортную Кирилловку на побережье Азовского моря. Удивительное природное явление наблюдали жители и гости поселка— небо приобрело цвет песка на берегу.
Цвет настроения — желтый, отшучивались курортники и публиковали видео. Метеорологи пока не объясняют, откуда принесло столько песка.
А жители Мелитополя засняли "смерч" из летающих муравьев. Энтомологи объяснили, что насекомые размножились благодаря жаркой и влажной погоде. Этот феномен можно наблюдать каждый год, чаще всего в июле или августе - брачный период черных садовых муравьев, который длится всего несколько дней и человеку вреда не несет.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, непогода, курорт, песчаная буря
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