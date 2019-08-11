В МИД выразили категорический протест в связи с приездом Путина в Крым

11.08.2019 14:30

Официальный Киев выразил категорический протест из-за несогласованного визита в незаконно аннексированный Крым российского президента Владимира Путина. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте сообщения, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.



«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь», – отметили дипломаты. Кроме того, подчеркивается, что нынешняя поездка, подобно всем предыдущим, не была согласована с Киевом, и поэтому рассматривается как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.



Кроме того, в ведомстве добавили, что по-прежнему придерживаются принципиальной точки зрения относительно недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, включающую Крым и Севастополь.