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В МИД выразили категорический протест в связи с приездом Путина в Крым

11.08.2019 14:30
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Официальный Киев выразил категорический протест из-за несогласованного визита в незаконно аннексированный Крым российского президента Владимира Путина. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте сообщения, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины. 

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь», – отметили дипломаты. Кроме того, подчеркивается, что нынешняя поездка, подобно всем предыдущим, не была согласована с Киевом, и поэтому рассматривается как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в ведомстве добавили, что по-прежнему придерживаются принципиальной точки зрения относительно недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, включающую Крым и Севастополь.



Теги: Донбасс, Путин, Крым, протест, МИД
 
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