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Зеленский готовит налоговый удар для украинцев: подробности
В президентской партии Слуга народа намерены бороться со злоупотреблениями частных предпринимателей, которые уклоняются от платы налогов
Об этом сообщил будущий народный депутат этой политсилы Даниил Гетманцев в эфире «Украинского радио», пишет Политека.
«И президент, и партия «Слуга народа» поддерживают упрощенный режим. Более того, мы брали на себя обязательство не изменять его — не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для физических лиц-предпринимателей. Но проблема этого режима в том, что его, кроме малых предпринимателей, использует средний и крупный бизнес», — сказал Гетманцев.
По его словам, юрлица превышают лимиты в 5 млн грн в год, установленные для ФЛП.
«Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ООО или какого-то юрлица, а на еду — от ФЛП. О чем это говорит? О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФЛП», — добавил он.
В ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений ФЛП в контексте уклонения от налогов.
«На сегодня мы рассматриваем, возможно ли, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение», — сказал депутат.
Отметим, что украинцам подготовили очередной налог, который больно ударит по кошельку.
Об этом рассказал экономист Илья Несходовский.
В частности, украинцам, у которых есть квартиры от 60 кв. м и дома от 120 квадратов, придется заплатить очередные налоги.
По словам эксперта, на сегодняшний день не всем украинцам приходят сообщения о необходимости уплаты налога, однако это не означает, что люди будут освобождены от этого налога в будущем.
«Если вам не приходили сообщения по 2016 2017, 2018 годы, а мы сейчас платим за 2018 год, то сейчас может прийти сообщение, чтобы вы заплатили налог сразу за все годы, когда вы не платили. Вы все равно его заплатите когда-нибудь в будущем «, — пояснил Несходовский.
Однако, как утверждает финансовый эксперт, те украинцы, которые не получили налоговые уведомления, могут быть освобождены от штрафных санкций за несвоевременную уплату налога.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, налоги, Слуга народа, Зеленский
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