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Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
Президент Владимир Зеленский предложил главе МВД Арсену Авакову повышение в Кабмине
Чиновнику подготовили кресло вице-премьера. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на собственные источники, близкие к главе министерства.
Арсен Аваков являеся одним из самых ярких персонажей пока ещё действующего правительства. Он внедрил очень спорную реформу, которая принесла ему как положительные, так и негативные результаты. Вдобавок, министр МВД контролировал силовиков и сдерживал аппетиты бывшего президента Петра Порошенко, мешая окончательно узурпировать власть.
Примечательно, что оба долго скрывали свою ссору от украинцев. О ней стало известно только после президентских выборов. Хотя слухи ходили ещё во время второго тура.
Сейчас Арсен Аваков активно поддерживает нового главу государства — Владимира Зеленского. Он посвящает президенту посты в социальных сетях. Впрочем, даже с такой лояльной позицией будущее министра внутренних дел остается весьма туманным. Как уверяют инсайдеры, команда Владимира Зеленского уже предлагала Арсену Авакову остаться работать в Кабмине и даже сохранить власть над правоохранителями. Вот только министр поставил единственное условие, которое сорвало договор.
«Ему предлагали кресло вице-премьер-министра с контролем над «силовиками». Взамен Аваков потребовал поставить на пост главы МВД своего человека. В итоге ни о чем не договорились», — утверждают источники СМИ.
Пока Арсен Аваков может рассчитывать только на влияние в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Ведь его может возглавить член «Слуги народа» Денис Монастырский. Будущего депутата от партии Зеленского называют «человеком Авакова». Сам же Монастырский это отрицает, хотя участвовал в реформировании правоохранительных органов.
«Апостроф» выяснил, что в настоящий момент глава МВД находится в отпуске. Он планирует отдыхать до 23 августа. Это подтвердила пресс-секретарь министра Наталья Стативко, но отказалась называть точную дату его возвращения на работу. Вероятно, формирование Кабмина из-за этого затянется на неопределенное время.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Кабмин, Аваков, Зеленский
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