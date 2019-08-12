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Аномальная жара атакует Украину: температура взлетит до +35, но это еще не все
13 августа в Украине с ближайшую неделю ожидается сильная жара
Об этом сообщила в Фейсбук народный синоптик Наталка Диденко.
Температура воздуха в большинстве областей составит + 30 + 35 градусов.
В восточных областях ожидается+ 26 + 32 градуса, на Волыни, Ровенской, Львовской воздух будет свежее, + 24 + 28 градусов.
Грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на Западе, вечером на севере Украины и также на Винниччине.
Температурные контрасты — значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом.
На остальной территории Украины — Юг, Восток, большая часть Центра — будет сухо и солнечно. При таких условиях возрастет пожарная опасность.
В Киеве 13 августа, во вторник, ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня + 31 + 34 градуса. Дождь с грозой возможен в столице во второй половине дня или, скорее, вечер.
На Маковея, в среду, жара в Украине еще будет продолжаться. Однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14-го августа на Западе предполагается + 18 + 24 градуса.
В дальнейшем похолодание постепенно будет распространяться по всей Украине.
Дольше продержатся Восток, Юг и центральные области, ближе к Востоку — там жара ослабеет только в конце недели, в субботу-воскресенье.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, температура, погода, жара
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