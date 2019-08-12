Целых 200 грн: Розенко довел украинцев до истерики невероятными надбавками

12.08.2019 10:15

Размер минимальной пенсии в 2020 году составит 1700-1750 гривен, пишет Знай.

Так сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко: "Я думаю, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750, а до конца года, я думаю, до 1900 грн. Можно абсолютно. Это фактически является прожиточный минимум для нетрудоспособных".

К 1 июля 2019 года средняя пенсия среди всех людей, которые ее получают, равнялась 3006 гривен. Общая численность пенсионеров в этом году сократилась, их теперь - 11 441 387 человек.

Первое повышение пенсий после того, как внесли действующую пенсионную реформу, состоялось в октябре 2017 года. 10,5 млн пенсионеров сделали перерасчет. В начале 2018 и 2019 годов выросла военная пенсия. В марте 2019 ввели автоматическую индексацию пенсий. Ее будут проводить каждый год 1 марта.

Также отметим, что есть категория пенсий, которые повысились с 1 июля 2019 года. Это коснулось тех, у кого большой стаж, но были маленький зарплаты. Еще пенсии выросли для военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и для 43 тыс. человек, которые стали инвалидами после Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

источник: https://from-ua.com