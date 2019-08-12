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Досрочные местные выборы будут: в "Слуге народа" назвали условие
Досрочные местные выборы в Украине могут состояться только в том случае, если в стране успеют завершить реформу децентрализации.
Об этом сообщил "РБК-Украина" глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александра Корниенко, передает "Диалог.UA".
Ранее в партии сообщали, что местные выборы в Украине пройдут все-таки в 2020 году. Но партия "Слуга народа" уже к ним готовится.
Отмечается, что идею о досрочных местных выборах ранее высказал глава Офиса президента Андрей Богдан.
Корниенко же его идею поддерживает и уверяет, что если реформу закончат раньше, то постараются провести досрочные местные выборы, если же подобного не произойдет, то необходимо будет подождать.
По его словам, с реформой децентрализации можно значительно ускориться, если принять изменения напрямую в Конституцию. Также он признался, что в партии рассматривают идею о том, чтобы внедрить в Украине систему префектов, но пока эта модель не доработана.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Слуга народа
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