Совсем скоро начинается учебный год. Как правило, школы Украины предпочитают определять даты каникул с понедельника и заканчивать воскресеньем – так проще составлять графики и планировать занятия, пишут Подробности.

Образование будет ориентироваться на систему четвертей. Поэтому рассматривается календарь, где отведено время на 4 каникулярных периода.

Первая четверть, из-за того, что 1 сентября приходится на воскресенье, может начаться 2 сентября. Учебный процесс должен закончиться 25 октября (в пятницу).

Осенние каникулы начнутся в понедельник 28 октября и продлятся до 3 ноября 2019 года.

Во второй самой короткой четверти (продлится 7 недель) ученики придут в учебные заведения 4 ноября.

Зимние каникулы начнутся 23 декабря. На обучение дети выйдут после новогодних и рождественских праздников – 8 января, которое припадет на среду.

"Но не исключено, что даты 16-дневного перерыва в обучении будут пересмотрены, а зимние каникулы сокращены", – говорится в сообщении.

Третья четверть начнется 8 января и закончится в пятницу 20 марта. Уже с 23 марта начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 29 марта включительно.

"Именно на третью четверть приходится период массового заболевания гриппом, поэтому не исключено, что даты и график могут быть скорректированы по эпидемиологическим показаниям", – говорится в сообщении.

Начало четвертой четверти учебного года 2019-2020 придется на 30 марта и продлится примерно 9 недель, до 29 мая (пятница). Таким образом летние каникулы у школьников стартуют с 1 июня.

Даты последних звонков ежегодно изменяются, поэтому окончание четвертой четверти в 2020 году может быть перенесено.

Школьники могут также рассчитывать на дополнительные дни отдыха – государственные праздники Украины.

Календарь дополнительных выходных школьного сезона 2019-2020 будет выглядеть так:

14 октября (понедельник) – День защитника Украины;

25 декабря (среда) – католическое Рождество (скорее всего придется на зимние каникулы)

22 января (среда) – День соборности Украины;

8 марта (воскресенье) – Международный женский день (скорее всего дополнительным выходным днем будет определена дата 9 марта);

19 апреля (воскресенье) – Светлое Христовое воскресение, Пасха (выходным будет определено и 20 апреля)

1 мая (пятница) – День труда;

9 мая (суббота) – День Победы (можно считать, что исходным будет также 11 мая из-за переноса).

Точное расписание каникул на 2019-2020 год, учебных и выходных дней в Украине, можно будет узнать на официальном информационном портале учебного заведения или у секретаря школы.

Источник: https://from-ua.com