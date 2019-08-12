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На глазах у всей страны: Порошенко рассказал, как и когда готов пройти полиграф

12.08.2019 17:48
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На глазах у всей страны: Порошенко рассказал, как и когда готов пройти полиграф

Петр Порошенко готов пройти тест на полиграфе, но только в прямом эфире телеканала "Прямой".

Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что под ГБР пытались закидать яйцами Порошенко.

Так, ранее глава ГБР Роман Труба сообщил, что экс-президенту Украины, возможно, потребуется пройти допрос на полиграфе. Также Труба заверил, что это стандартная практика при допросах. Позже Порошенко выступил перед журналистами и заявил, что не доверяет ГБР, но готов пройти тест на полиграфе. По его словам, это следует сделать в прямом эфире. Он заявил, что готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой". Он заявил, что в ГБР знают о его идее.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, допрос, полиграф, Порошенко
 
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