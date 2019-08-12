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На украинских электростанциях резко сократились запасы угля
По состоянию на 9 августа запасы угля на тепловых электростанциях Украины составляли 954 тысячи тонн. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Интерфакс-Украина, эти показатели почти на 25% меньше, чем по состоянию на тот же день прошлого года.
Эксперты рассказали, что сейчас запасы угля антрацитовый группы на электростанциях составляют всего 250000 тонн, однако это на 2% больше, чем в прошлом году. При этом резко сократился запас угля газовой группы. Сейчас объём этого угля составляет всего 703 тысячи тонн, а это на 29% ниже прошлогодних показателей.
Еще хуже ситуация с запасами топлива на украинских электроцентралях (ТЭЦ). Здесь антрацитового и газового угля на сегодняшний день осталось суммарно 192,5 тысяч тонн, что на 162,5 тысяч тонн меньше (45,7%), чем в прошлом году. Отмечается, что с сокращением запасов угля украинские ТЭС увеличивают потребление энергетических марок углей. К примеру, в прошлом году потребление увеличилось почти на 6% по сравнению с 2017 годом, на 1 млн 408 тысяч тонн.
Теги: Донбасс, уголь, электростанция
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