Порошенко срочно явился на допрос в Государственное бюро расследований

12.08.2019 15:01

Стало известно о том, что Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Так, сегодня, 12 августа, экс-президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко явился на проведение допроса в Государственное бюро расследований (ГБР). Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, его вызвали на 9:30 на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Стоит сказать о том, что от каких-либо комментариев представителям прессы на входе в здание Государственного бюро расследований Петр Порошенко воздержался. Отметим, что в мае этого года пятый президент Украины был вызван на допрос в ГПУ по делам о преступлениях против евромайдановцев. Кроме того, в Генеральной прокуратуре ожидали от Порошенко подписания протокола допроса, проведение которого состоялось еще в ноябре 2016 года.



Источник: www.dialog.ua