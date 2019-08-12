- Путин стягивает технику в Крым, готовится что-то масштабное09:30
- Порошенко в СИЗО: в НАБУ пока не говорят о личной камере08:20
- «Кровавое перемирие»: после приказа Пушилина террористы Донбасса начали агрессивно атаковать ВСУ08:00
- Украинский курорт накрыла песчаная буря22:13
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Стало известно, с каким предложением Варфоломей обратился к Зеленскому20:51
- 12 августа жара, потом похолодание: в Гидрометцентре рассказали о погоде20:35
- Пенсии в Украине: в какие сроки проводят перерасчет выплат20:13
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
Путин стягивает технику в Крым, готовится что-то масштабное
Как стало известно, в Крыму была замечена российская военная техника
В аннексированном Крыму заметили российскую военную технику.
Об этом сообщается сайт «Апостроф» со ссылкой на Twitter-акаунт «Крымское ХамНство». Там же были опубликованы фотофакты.
«Русские «мирное небо» везут», — говорится в подписи к фото.
На снимках можно увидеть военную технику, которая стоит посреди дороги в аннексированном Крыму. Отметим, российскую технику в Крыму фиксируют не впервые.
Как сообщал «Апостроф», специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала с помощью беспилотника колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.
Ранее поступила информация о том, что Россия готовится к масштабной войне. Такое заключение сделали шведские исследователи. Они изучили все военные российские учения, которые проводятся начиная с 2009 года и пришли к выводу, что ранее Россия больше отрабатывал навыки в условиях локального конфликта. Теперь же речь идет о великой войне.
В качестве примера, специалисты приводят учения «Запад-2017» и «Восток-2018», где принимали участие от 100 до более 300 тысяч военных. Таким образом Россия учит армию «вести войну на большей части континента», считают аналитики.
Также ранее сообщалось, что Россия вместе с главнокомандующим Владимиром Путиным собирается использовать всю мощь армии, усиленную новыми разработками.
Министр обороны РФ приказал военным готовиться к большой войне. Он провел научно-практическую конференцию с руководящим составом вооруженных сил, в ходе которой сделал скандальное заявление.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Крым, военная техника
- Путин говорит устами Захарченко и правит собственный указ
- Жителям Керчи дали свет за пять минут до новогоднего выступления Путина
- Мечта Путина - ядерный полигон в Крыму: РФ готовится разместить на полуострове смертоносное оружие
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник
- Пальчевский придумал, как без оружия выгнать Путина из Крыма
- Мнение политика: Для спасения России Путин должен освободить Донбасс и Крым
- Россия "отжала" два завода на Донбассе: что теперь будет09:15
- «Кровавое перемирие»: после приказа Пушилина террористы Донбасса начали агрессивно атаковать ВСУ08:00
- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
- Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды18:01
- В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»17:40
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- Россия "отжала" два завода на Донбассе: что теперь будет09:15
- Ален Делон перенес операцию после инсульта09:00
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Порошенко в СИЗО: в НАБУ пока не говорят о личной камере08:20
- «Кровавое перемирие»: после приказа Пушилина террористы Донбасса начали агрессивно атаковать ВСУ08:00
- Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных митингов07:30
- В Канаде вандалы сломали канатную дорогу, кабинки рухнули на землю07:12
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Украинский курорт накрыла песчаная буря22:13
- Новый «Зеленский» из Квартала 95 поразил признанием о президенте: «Очень удобен для…»21:20
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту летом12:20
- Врачи рассказали, кому не стоит пить бутилированную воду10:05
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа