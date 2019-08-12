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«Ребята, что у вас вообще происходит?»: Зеленский потребовал отставки руководства силовиков Житомирской области
Во время сегодняшнего визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителя Нацполиции Сергея Князева лишить должностей глав Овручского и Олевского райотделов, передает replyua.net. Одновременно с этим глава государства потребовал написать заявление об увольнении руководителя ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко и уволить председателя СБУ в Житомирской области.
«Подразделения СБУ и прокуратуры в области, по нашей информации, тоже «в теме». В связи с этим я прошу господина Баканова заменить в кратчайшие сроки руководителя Службы безопасности в области», - сказал Зеленский. Отметим, что на заседании не было прокурора области, так как он сейчас находится в отпуске за границей.
«Коринский Андрей Борисович (председатель управления лесного хозяйства). Ну, вы в этой схеме. Мне пишут. Странно? Ну, как странно? У меня есть статистика. Вы в этой схеме. Все решается через вас. Клевета? Кем клевета? Что у вас вообще происходит в области, ребята?», - сказал Зеленский.
Теги: Донбасс, президент, увольнение, Житомирская область, янтарь, Зеленский
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