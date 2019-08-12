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Украинцы продолжают активно выезжать за границу
С каждым годом количество украинских граждан, которые уезжают за границу в поисках лучшей жизни, стремительно растёт. Специалисты утверждают, что со временем ситуация только усугубится. Так пишет replyua.net, «Український соціологічний портал».
Исследованием данного факта занимались сотрудники Международного валютного фонда. Им удалось установить, что уже в 2030 году количество рабочей силы в Украине сократится на 15%. При этом уже к 2050 году стоит ожидать уменьшения данного показателя на уровне 30%. Как утверждают социологи, это один из самых плохих результатов, характерных для стран Центральной и Восточной Европы. Хуже ситуация только в Латвии, а также Болгарии. Специалисты говорят, что ухудшение вышеуказанных показателей напрямую связано с активным выездом молодёжи за пределы Украины в поисках более высокооплачиваемой работы. При этом рождаемость не успевает покрывать «потери». Это приводит к значительному снижению среднего возраста украинцев.
По словам специалистов, некоторые страны активно взялись за исправление ситуации. К примеру, Польша и Чехия уменьшили количество требований к людям, которые стремятся работать на территории данных стран.
Теги: Украина, Донбасс, заграница, эмигрант
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