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Укрзализныця планирует поднять цены на билеты

12.08.2019 18:00
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Укрзализныця планирует поднять цены на билеты

Укрзализныця будет просить у правительства разрешения повысить цену на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок. Об этом рассказал глава компании Евгений Кравцов в интервью, которое было опубликовано в понедельник, 12 августа, передает УНИАН.


Кравцов сообщает, что сейчас пассажирские перевозки для предприятия являются убыточными.

"У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства. Укрзализныця должна оказывать услуги государству не ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать перевозки безубыточными для компании," - сказал он.

 В тот же момент, Кравцов говорит, что полностью удовлетворить спрос в сезон отпусков и в летний период - невозможно.

"Тем не менее, нам необходимо увеличить парк на 15-20 процентов, чтобы спокойно проходить пиковые периоды. Сейчас у нас около трех тысяч вагонов, нужно еще примерно пятьсот", - добавил он.

Вместе с тем, Кравцов отметил, что видит решение этой проблемы не только в закупке вагонов, но и в переходе на скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в 2019 будет два этапа повышения цен на билеты. Один этап был в апреле, а второй запланировано на октябрь.



Теги: Донбасс, цена, билеты, Укрзализниця, повышение
 
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