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В Киеве заминировали все мосты, больницы и ТРЦ
12.08.2019 21:30
Сегодня в Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов через Днепр, больниц и торгово-развлекательных центров.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную полицию.
Правоохранители направили на основные объекты взрывотехников, следователей и кинологов с собаками. Некоторые ресурсы отмечают, что «заминированы» также столичные аэропорты. В районе 17:00 поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Сейчас уже проверено здание Национальной академии государственного управления при президенте Украины, в нем взрывоопасных предметов не было найдено.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, больницы, мост, минирование
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