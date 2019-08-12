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В «Слуге народа» озвучили условие для досрочных местных выборов

12.08.2019 14:20
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Если новая власть завершит реформу децентрализации быстрее, то возможно досрочное проведение местных выборов. Об этом заявил глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко.

Он поддержал слова Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации. Корниенко уточнил:

«Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла».

Корниенко добавил, что существует несколько моделей завершения реформы децентрализации, одна из которых предусматривает принятие изменений в Конституцию:

«Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят».

Также, он добавил, что введение института префектов является частью этих моделей:

«Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия — контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, Слуга народа
 
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