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В «Слуге народа» озвучили условие для досрочных местных выборов
Если новая власть завершит реформу децентрализации быстрее, то возможно досрочное проведение местных выборов. Об этом заявил глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко.
Он поддержал слова Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации. Корниенко уточнил:
«Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла».
Корниенко добавил, что существует несколько моделей завершения реформы децентрализации, одна из которых предусматривает принятие изменений в Конституцию:
«Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят».
Также, он добавил, что введение института префектов является частью этих моделей:
«Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия — контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, Слуга народа
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