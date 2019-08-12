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В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами

12.08.2019 20:06
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В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами

Активный атмосферный фронт с Центральной Европы принесет в Украину похолодание, значительные дожди, грозы, град и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.

"В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - указали синоптики.

По данным Гидрометцентра, днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности - оранжевый).

14 августа в западных областях снижение дневной температуры до 20-25° (на 5-10°).

Напомним, в некоторых областях Украины ожидаются грозы и град.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
 
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