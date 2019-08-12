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Водительские права в Украине подорожают: сколько заплатим
С начала 2020 года в Украине могут подорожать услуги сервисных центров МВД. В частности, стоимость экзамена по вождению на получение водительских прав может вырасти почти в 10 раз.
Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщают Подробности.
Криклий подчеркнул, что речь идет о пересмотре ценообразования "до адекватного уровня".
"К примеру, сдача экзамена (по вождению. – Ред.) сейчас – 26 грн. Но авто, которое мы даем, топливо, которым оно заправляется – это не может стоить 26 грн. Ну попробуйте за эти деньги заказать такси и проехать по городу 5 км", – объяснил он.
"Если говорить о сдаче экзамена, то было предложение поднять с 26 грн до 150 или 200 грн, если я не ошибаюсь", – добавил чиновник.
Он объяснил, что сейчас сервисные центры содержатся за счет государственного бюджета. А полная стоимость от административных услуг идет в местный бюджет.
"Т.е. чем больше мы предоставляем услуг – тем больше зарабатывает город. А сам государственный орган ничего с этого не получает", – уточнил Криклий.
Криклий отметил, что ревизия цен уже проводилась, а соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде, хотя в комитете пока не рассматривался.
"Стоимость, скорее всего, будет расти уже с начала следующего года, – предположил будущий нардеп. – Но еще раз скажу: это не рост стоимости в классическом смысле. Это возможность отказаться и уменьшить необходимость государственного бюджета дотировать сервисный центр".
"Для понимания, Киев у нас каждый год получает более 40 млн гривен в год от административных услуг. 40 млн – это могли бы быть деньги, за которые содержатся сервисные центры", – резюмировал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, права, водитель, подорожание
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