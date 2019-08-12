Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА

12.08.2019 21:16

Пост главы Житомирской областной государственной администрации занял экс-замначальника ГУ СБУ в Мариуполе Виталий Бунечко.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко, передает "Диалог.UA".

Как известно, глава государства находится с рабочей поездкой в Житомирской области. Данное заявление о главе ОГА прозвучало во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря. В ответ новоиспеченный глава ОГА поблагодарил президента Зеленского за поддержку.

А также Бунечко пообещал, что работа областной администрации "будет построена исключительно на принципах открытости". Известно, что Виталий Бунечко родился в 1973 году, после школы окончил Волынский государственный университет им. Леси Украинки и Академию Службы безопасности Украины.

Кроме того, указывается, что до назначения занимал должность первого заместителя начальника главного управления в городе Мариуполе Донецкой области в Главном управлении регионального органа СБУ.



Источник: www.dialog.ua